Житель Башкирии задушил футболкой пенсионерку и спрятал тело в погребе

В Башкирии продлили срок содержания под стражей жителю Белебея. Мужчину обвиняют в убийстве пенсионерки.
По версии следствия, в октябре 2023 года он задушил бабушку футболкой, а затем избавился от трупа, спрятав его в погребе. В течение трех месяцев мужчина, имея доверенность на имя потерпевшей, продолжал снимать поступавшую пенсию с ее банковской карты после смерти женщины.
Защита обвиняемого просила отправить его под домашний арест, однако суд ходатайство отклонил и продлил срок содержания в СИЗО до 26 июня.