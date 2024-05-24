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Житель Башкирии задушил футболкой пенсионерку и спрятал тело в погребе

В Башкирии бабушку задушили футболкой и сбросили тело в погреб.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продлили срок содержания под стражей жителю Белебея. Мужчину обвиняют в убийстве пенсионерки.

По версии следствия, в октябре 2023 года он задушил бабушку футболкой, а затем избавился от трупа, спрятав его в погребе. В течение трех месяцев мужчина, имея доверенность на имя потерпевшей, продолжал снимать поступавшую пенсию с ее банковской карты после смерти женщины.

Защита обвиняемого просила отправить его под домашний арест, однако суд ходатайство отклонил и продлил срок содержания в СИЗО до 26 июня.