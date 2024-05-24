Житель Башкирии задушил футболкой пенсионерку и спрятал тело в погребе

По версии следствия, в октябре 2023 года он задушил бабушку футболкой, а затем избавился от трупа, спрятав его в погребе. В течение трех месяцев мужчина, имея доверенность на имя потерпевшей, продолжал снимать поступавшую пенсию с ее банковской карты после смерти женщины.