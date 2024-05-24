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18 фактов незаконной добычи полезных ископаемых выявили в Актобе

Актобе. 24 мая. КазТАГ — 18 фактов незаконной добычи полезных ископаемых выявили в Актобе, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Источник: КазТАГ

«По поручению прокуратуры управлением индустриально-инновационного развития проведены наземные маркшейдерские съемки, по результатам которых выявлено 18 фактов добычи компаниями полезных ископаемых за пределами отведенных им территорий», — говорится в сообщении в пятницу.

Сообщается, что три компании добровольно оплатили ущерб на общую сумму порядка Т2 млн.

«В настоящее время по четырем компаниям состоялись судебные решения о взыскании ущерба на сумму более Т10 млн», — сказано в сообщении.

Указывается, что судебные разбирательства по возмещению причиненного ущерба в отношении 11 компаний на общую сумму свыше Т500 млн продолжаются.