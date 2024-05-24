18 фактов незаконной добычи полезных ископаемых выявили в Актобе

«По поручению прокуратуры управлением индустриально-инновационного развития проведены наземные маркшейдерские съемки, по результатам которых выявлено 18 фактов добычи компаниями полезных ископаемых за пределами отведенных им территорий», — говорится в сообщении в пятницу.