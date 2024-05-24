Мать-убийца 5-летнего Вовы из Краснодара подала жалобу в Верховный суд, сообщает «КП-Кубань».
Весной 2023 года в Краснодаре супругов признали виновными в убийстве 5-летнего сына. Когда мальчик умер от побоев, мать и отчим закопали его на берегу реки и инсценировали исчезновение ребенка, обратившись в полицию с заявлением.
В итоге суд приговорил отчима к 22 годам, а мать к 18 годам в колонии.
Сейчас женщина решила оспорить решение суда и обратилась в Верховный суд. Она написала, что считает себя оговоренной, преступления не совершала, и не согласна с приговором.
Как сообщили адвокаты бабушки погибшего малыша, которая стала потерпевшей по делу, они изучают все десять томов уголовного дела. В деле есть протокол заседания, на котором мать признала вину и настояла, чтобы не допрашивали ее дочь. В жалобе же она указывает, что дочь не допросили.
Бабушка детей возмущена тем, что ни дочь и зять не раскаиваются в совершенном преступлении.