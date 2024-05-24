Мать-убийца 5-летнего Вовы из Краснодара подала жалобу в Верховный суд

Как сообщили адвокаты бабушки погибшего малыша, которая стала потерпевшей по делу, они изучают все десять томов уголовного дела. В деле есть протокол заседания, на котором мать признала вину и настояла, чтобы не допрашивали ее дочь. В жалобе же она указывает, что дочь не допросили.