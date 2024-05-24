Руководителей «Гортранса» в Екатеринбурге снова оставили под стражей

В декабре 2023 года Ленинский суд Екатеринбурга продлил обвиняемым в получении взятки арест до 30 марта. Постановление суда было обжаловано адвокатами обвиняемых. Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционных жалоб оставил меру пресечения в силе. Позднее Хабаров и Фурсик попытались оспорить это решение, но вышестоящая инстанция оставила арест в силе. Их обвиняют в получении взятки.