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Руководителей «Гортранса» в Екатеринбурге снова оставили под стражей

Свердловский областной суд продлил арест топ-менеджерам ЕМУП «Гортранс» Екатеринбурга. Начальник филиала «Автобусные перевозки» Александр Хабаров и ведущий инженер материально-технического снабжения Дмитрий Фурсик пробудут в СИЗО до 16 августа 2024 года включительно, сообщает пресс-служба ведомства.

В декабре 2023 года Ленинский суд Екатеринбурга продлил обвиняемым в получении взятки арест до 30 марта. Постановление суда было обжаловано адвокатами обвиняемых. Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционных жалоб оставил меру пресечения в силе. Позднее Хабаров и Фурсик попытались оспорить это решение, но вышестоящая инстанция оставила арест в силе. Их обвиняют в получении взятки.

Ранее ЕАН писал, что екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Городской транспорт» объединяет автобусные перевозки и перевозки трамваями и троллейбусами. Прошлый год для предприятия был убыточным (-237,3 тыс. рублей).

Предприятие регулярно получает иски от энергетиков, страховых компаний и даже поставщиков автохимии. Только за лето прошлого года и только от энергокомпаний их в арбитражи поступило шесть.