В Намангане на пять лет посадили валютного курьера. Он согласился провезти почти 80 миллионов российских рублей

По данным СГБ Узбекистана, в декабре 2023 года в ходе оперативных мероприятий был остановлен автомобиль Lacetti, за рулем которого находился 33-летний житель Намангана. Автомобиль двигался в сторону узбекско-кыргызской границы. При осмотре автомобиля в салоне в общей сложности было обнаружено 79 миллионов 994,9 тысячи рублей.