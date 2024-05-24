В Намангане на пять лет посадили валютного курьера. Он согласился провезти почти 80 миллионов российских рублей

По данным СГБ Узбекистана, в декабре 2023 года в ходе оперативных мероприятий был остановлен автомобиль Lacetti, за рулем которого находился 33-летний житель Намангана. Автомобиль двигался в сторону узбекско-кыргызской границы. При осмотре автомобиля в салоне в общей сложности было обнаружено 79 миллионов 994,9 тысячи рублей.
Отмечается, что за перевозку этих денег водитель Lacetti должен был получить вознаграждение. До этого он уже четыре раза оказывал услуги по незаконной перевозке валюты за границу.
По данному факту Янгикурганский районный суд по уголовным делам признал перевозчика виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 25, 28 и 182 Уголовного кодекса. В соответствие с приговором суда все изъятые деньги были переданы государству.