Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Намангане на пять лет посадили валютного курьера. Он согласился провезти почти 80 миллионов российских рублей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Намангане к 5 годам лишения свободы приговорили местного жителя, который пытался незаконно провезти в Кыргызстан почти 80 миллионов российских рублей, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным СГБ Узбекистана, в декабре 2023 года в ходе оперативных мероприятий был остановлен автомобиль Lacetti, за рулем которого находился 33-летний житель Намангана. Автомобиль двигался в сторону узбекско-кыргызской границы. При осмотре автомобиля в салоне в общей сложности было обнаружено 79 миллионов 994,9 тысячи рублей.

Отмечается, что за перевозку этих денег водитель Lacetti должен был получить вознаграждение. До этого он уже четыре раза оказывал услуги по незаконной перевозке валюты за границу.

По данному факту Янгикурганский районный суд по уголовным делам признал перевозчика виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 25, 28 и 182 Уголовного кодекса. В соответствие с приговором суда все изъятые деньги были переданы государству.