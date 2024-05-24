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Сочинец получил восемь суток ареста за экстремистские комментарии в соцсети

Сочинец получил восемь суток ареста за экстремистские комментарии в соцсети, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

26-летний житель Адлера разместил в групповом чате экстремистский лозунг. Его противоправные действия были выявлены правоохранителями.

В отношении мужчины составили административный протокол. Ему назначили наказание в виде восьми суток ареста.

Ранее мы сообщали, что на Кубани отправили в колонию организаторов экстремистского сообщества. Осенью 2019 года два фигуранта, которые придерживались правоэкстремистских взглядов, создали сообщество «Община». Они планировали совершать преступления против жителей республик Северного Кавказа на почве национализма. В свою «команду» злоумышленники пригласили единомышленников.