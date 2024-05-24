Сочинец получил восемь суток ареста за экстремистские комментарии в соцсети

Ранее мы сообщали, что на Кубани отправили в колонию организаторов экстремистского сообщества. Осенью 2019 года два фигуранта, которые придерживались правоэкстремистских взглядов, создали сообщество «Община». Они планировали совершать преступления против жителей республик Северного Кавказа на почве национализма. В свою «команду» злоумышленники пригласили единомышленников.