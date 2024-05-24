Ильназ Галявиев требует вернуть ему долю в квартире в Казани

Ильназ Галявиев, осужденный за стрельбу в Казанской гимназии, поднял вопрос о возврате его доли в квартире, которую суд изъял. Квартира находится на улице Туганлык, где сейчас проживают его родители.
Галявиев утверждает, что судебное решение было принято без его участия и уведомления, что делает его, по его мнению, несправедливым. Он также указал, что не вкладывал средства в покупку и обустройство данного жилья.
Заключенный выразил опасения относительно своего будущего места жительства в случае условно-досрочного освобождения, которое он сможет рассчитывать получить не ранее, чем через 25 лет.
Ранее мы писали, что суд в Казани взыскал с Ильназа Галявиева 1,4 млн рублей за ущерб гимназии. Прокуратура добилась компенсации в пользу муниципалитета после событий в гимназии № 175.