Осужденному экс-директору Ростовского колледжа предъявлено новое обвинение

Ранее суд установил, что мужчина фиктивно трудоустроил в колледж пять сотрудников, в результате чего образовательному учреждению был нанесен ущерб в размере 1 млн рублей. Сергею Горбунову было назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.
Мужчина также подозревается в передаче денежных средств начальнику районного отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России с целью минимизировать последствия проводимых проверок пожарной безопасности в колледже.
«Региональным СУ СК России в отношении Горбунова возбуждено уголовное дело по п. “б” ч. 4 ст. 291 УК РФ “Дача взятки”, в отношении инспектора пожарного надзора — по п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ “Получение взятки”, — пишет источник.