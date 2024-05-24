Осужденному экс-директору Ростовского колледжа предъявлено новое обвинение

Ранее суд установил, что мужчина фиктивно трудоустроил в колледж пять сотрудников, в результате чего образовательному учреждению был нанесен ущерб в размере 1 млн рублей. Сергею Горбунову было назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.