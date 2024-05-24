В Самаре водитель маршрутки избил пожилого пассажира

«В соцмедиа размещено видео, на котором зафиксированы хулиганские действия водителя маршрутного автобуса по отношению к престарелому пассажиру. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале.