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В Самаре водитель маршрутки избил пожилого пассажира

САМАРА, 24 мая — РИА Новости. СК в Самаре возбудил уголовное дело о хулиганстве после видеоролика, на котором запечатлено нападение водителя маршрутки на пожилого пассажира.

На видеоролике, размещенном в нескольких Telegram-каналах, видно, как водитель маршрутки избивает пожилого мужчину. Пострадавший рассказал, что конфликт произошел после его просьбы дать билет.

«В соцмедиа размещено видео, на котором зафиксированы хулиганские действия водителя маршрутного автобуса по отношению к престарелому пассажиру. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, отметили ведомстве.

СК