Учителя омской школы планируют посадить на четыре года за нападение на родителя

Прокуратура предложила суду назначить педагогу наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишить его права в течение двух лет заниматься педагогической деятельностью. Также прокуратура считает, что учитель должен выплатить потерпевшему 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.