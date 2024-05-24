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Учителя омской школы планируют посадить на четыре года за нападение на родителя

Мужчина сломал рёбра отцу одной из школьниц.

Источник: Om1.ru

В Омском районном суде состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении учителя физкультуры МБОУ «Магистральная СОШ». Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, 9 января 2023 года, в приёмной директора школы учитель в ходе ссоры ударил отца одной из своих учениц. У родителя оказались сломаны рёбра. Свою вину в преступлении учитель не признал.

Прокуратура предложила суду назначить педагогу наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишить его права в течение двух лет заниматься педагогической деятельностью. Также прокуратура считает, что учитель должен выплатить потерпевшему 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Окончательное решение по уголовному делу будет принято на следующем судебном заседании, которое состоится 3 июня.

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