На Урале задержали бывших милиционеров, подозреваемых в убийствах в 2000 году

В апреле 2000 года в квартире по переулку Асбестовскому были обнаружены тела женщины, ее сына и его сожительницы с огнестрельными ранениями. В октябре было совершено убийство директора одной из юридических фирм. Через месяц в частном доме на ул. Пехотинцев нашли два тела с признаками насильственной смерти.