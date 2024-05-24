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На Урале задержали бывших милиционеров, подозреваемых в убийствах в 2000 году

Силовики задержали в Екатеринбурге четверых местных жителей, которые подозреваются в убийствах в 2000 году, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

В апреле 2000 года в квартире по переулку Асбестовскому были обнаружены тела женщины, ее сына и его сожительницы с огнестрельными ранениями. В октябре было совершено убийство директора одной из юридических фирм. Через месяц в частном доме на ул. Пехотинцев нашли два тела с признаками насильственной смерти.

«Раскрыть эти убийства по горячим следам не удалось по причине недостаточной доказательственной базы. Однако в ходе работы по расследованию преступлений прошлых лет оперативникам и следователям удалось получить необходимую информацию», — сказано в сообщении. Следствие продолжалось.

Отмечается, что задержанными оказались бывшие сотрудники милиции, которые на момент совершения убийств были уволены из органов внутренних дел, а позже — осуждены за различные преступления.

Сейчас расследование уголовных дел по ст. 105 УК РФ (убийство), продолжается. Фигуранты заключены под стражу.