Студент угрожал взорвать СПбГТИ

Другие сообщения поступили с трех электронных адресов и неустановленных телефонов. В них были угрозы шести учебным заведениям и пяти объектам торговли. Здания и прилегающую к ним территорию также осмотрели и ничего опасного не нашли. Эвакуация проводилась только в одном лицее в Адмиралтейском районе. Оттуда вывели 120 человек. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.