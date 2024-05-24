Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студент угрожал взорвать СПбГТИ

Более десяти анонимных сообщений от лжеминеров проверили в Петербурге 23 мая.

Источник: Комсомольская правда

В полицию Петербурга накануне, 23 мая, поступило более десяти анонимных сообщений от лжеминеров. Но одно из них все же имело отправителя. Так, вечером студентке Технологического института в мессенджере одногруппник написал, что «взорвет СПбГТИ». Вуз и прилегающие к нему территории осмотрели и ничего взрывоопасного не нашли. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Эвакуация не проводилась. Студента ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавил источник.

Другие сообщения поступили с трех электронных адресов и неустановленных телефонов. В них были угрозы шести учебным заведениям и пяти объектам торговли. Здания и прилегающую к ним территорию также осмотрели и ничего опасного не нашли. Эвакуация проводилась только в одном лицее в Адмиралтейском районе. Оттуда вывели 120 человек. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.