Студент угрожал взорвать СПбГТИ

В полицию Петербурга накануне, 23 мая, поступило более десяти анонимных сообщений от лжеминеров. Но одно из них все же имело отправителя. Так, вечером студентке Технологического института в мессенджере одногруппник написал, что «взорвет СПбГТИ». Вуз и прилегающие к нему территории осмотрели и ничего взрывоопасного не нашли. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Эвакуация не проводилась. Студента ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавил источник.
Другие сообщения поступили с трех электронных адресов и неустановленных телефонов. В них были угрозы шести учебным заведениям и пяти объектам торговли. Здания и прилегающую к ним территорию также осмотрели и ничего опасного не нашли. Эвакуация проводилась только в одном лицее в Адмиралтейском районе. Оттуда вывели 120 человек. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.