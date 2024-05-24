Почти год за решеткой: как изменилась опекунша, обвиняемая в убийстве 6-летнего Далера

В Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло заседание, на котором рассмотрели ходатайство следователя СКР о продлении срока содержания под стражей для Вероники Наумовой. Многодетную мать, работавшую учителем, обвиняют в убийстве 6-летнего опекаемого Далера. Он с 2019 года воспитывался в приемной семье вместе со старшей сестрой Дашей.
Мальчик и девочка родом из Нижних Серег. Они остались без попечения — мать лишили родительских прав, а отца Далера в 2018 году отправили на семь лет в колонию за разбойное нападение. Худжановиддин Бобиев вышел на свободу условно-досрочно лишь в конце прошлого лета.
26 июня 2023 года Вероника Наумова сообщила в полицию об исчезновении мальчика. Но, как оказалось, лишь для отвода глаз. Спустя три дня женщина призналась, что спрятала труп ребенка в гараже. Далер был мертв с декабря 2022-го. Следствие считает, что все это время Наумова получала за мальчика пособия. Помимо обвинений в убийстве ей предъявили обвинение по статье 159.2 УК «Мошенничество при получении выплат», и пунктам «г», «д» части 2 статьи 117 УК «Истязание малолетнего с особой жестокостью».
Веронике Наумовой грозит до 20 лет заключения.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ГОД?
История о смерти Далера повлекла за собой целый ряд уголовных дел. Вслед за Вероникой обвинения в истязаниях предъявили ее 21-летнему племяннику Даниилу Егольникову. А в конце прошлого года — и мужу. Александр Наумов является сержантом вооруженных сил и вернулся из зоны СВО после задержания супруги. Его дело уже начал рассматривать Екатеринбургский гарнизонный суд. Александру грозит до семи лет лишения свободы.
Накануне показания против него дали Даша и третий опекаемый, проживавший вместе с Далером, Игнат. Сейчас дети находятся в приюте.
Уголовные дела также возбудили на заведующую садиком, куда ходил Далер, Анну Гилеву — статья 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями». А на специалиста службы опеки и попечительства, которая не проверяла семью, завели дело по статье 293 УК «Халатность».
В свою очередь Вероника Наумова так и не признала вину в убийстве. Но частично признала причастность к истязаниям. Как оказалось, за последний год своей жизни на свободе, она потратила все накопления мужа. А именно 6,2 миллиона рублей.
— Я читал материалы уголовного дела и плакал, — рассказывал «КП-Екатеринбург» Худжановиддин Бобиев. — Она била его, заставляла приседать по 4−5 часов. Предварительная причина смерти? Избили его. Старшая сестра потом пошла мыть его. Сначала давала показания, что он прямо в ванне потерял сознание. Но потом поменяла их и сказала, что Далер упал уже после того, как вылез. У нас была с ней очная ставка. Она даже не извинилась, ничего не объяснила.
Вероника Наумова была доставлена из СИЗО-5, который расположен на окраине города. Спустя почти год за решеткой она изменилась до неузнаваемости: стала носить косички и очень сильно похудела.
На вопросы журналиста «КП» отвечала сухо и уверено.
— Как умер Далер? Неизвестно. Считаю, что мой муж невиновен. Племянник? Следствие разберётся. Я вину не признаю. Очень скучаю по детям, — заявила в суде Вероника Наумова.
Суд продлил срок содержание под стражей для горе-опекунши до 27 июля.
Адвокат Наумовой Елена Хорова отметила, что следствие практически завершено.
— Это было последнее продление срока содержания под стражей перед судом. В июне дело направят в суд. Вторая экспертиза по причине смерти Далера уже в процессе. Мы пока не ознакомлены с ней, — заявила Елена Хорова.