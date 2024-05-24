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На Неве не смогли разойтись два теплохода. Досталось Благовещенскому мосту

В Петербурге теплоход врезался в опору Благовещенского моста, столкнувшись с другим судном.

Транспортная полиция Петербурга организовала проверку по факту ЧП с двумя теплоходами у Благовещенского моста. Около половины второго ночи 24 мая суда не смогли разойтись на Неве. Одно из них врезалось в опору переправы.

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, во время туристической прогулки теплоход при развороте совершил навал на ближайшее судно, после чего последнее столкнулось с опорой моста.

В результате удара теплоходы получили вмятины и повреждения покрытий. На опоре моста остались следы краски судна.

«В результате происшествия пострадавших нет. <…> Медицинское освидетельствование капитанов алкогольного опьянения не показало», — добавили в транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура