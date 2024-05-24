В Новосибирске юноша на мопеде врезался во встречный автобус

Уточняется, что ДТП произошло поздним вечером четверга, 23 мая, на улице Аксенова в Первомайском районе Новосибирска.
— 17-летний водитель без водительского удостоверения управлял мопедом «Альфа». У дома № 11 по улице Аксенова не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «КамАЗ», — говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирску.
В результате ДТП подросток получил травмы — его госпитализировали в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске иномарка рухнула на проезжую часть дороги. Редакция также писала о том, что два человека погибли в жёстком ДТП с фурой в Новосибирской области.
Егор САФРОНОВ.