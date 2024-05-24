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В Новосибирске юноша на мопеде врезался во встречный автобус

В Новосибирске 17-летний парень на мопеде не справился с управлением и врезался в автобус. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Уточняется, что ДТП произошло поздним вечером четверга, 23 мая, на улице Аксенова в Первомайском районе Новосибирска.

— 17-летний водитель без водительского удостоверения управлял мопедом «Альфа». У дома № 11 по улице Аксенова не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «КамАЗ», — говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирску.

В результате ДТП подросток получил травмы — его госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске иномарка рухнула на проезжую часть дороги. Редакция также писала о том, что два человека погибли в жёстком ДТП с фурой в Новосибирской области.

Егор САФРОНОВ.