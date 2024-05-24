Двоих иркутян будут судить за дерзкое ограбление мужчины, который занимался снабжением рабочих в Жигаловском районе

Автомобиль, на котором ехали потерпевшие, злоумышленники вскоре сожгли. Однако в машине уцелел видеорегистратор, на котором сохранился фрагмент видеозаписи случившегося. Вскоре всех грабителей задержали. Одного из них уже осудили на 5 лет и 5 месяцев в колонии строгого режима — он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Ещё двоих мужчин будут судить, в отношении остальных нападавших расследование продолжается.