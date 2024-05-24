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Двоих иркутян будут судить за дерзкое ограбление мужчины, который занимался снабжением рабочих в Жигаловском районе

Эхирит-Булагатский районный суд рассмотрит уголовное дело, заведённое на мужчин 27 и 29 лет. Их обвиняют в разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Они участвовали в ограблении гражданина, который снабжал рабочих в Жигаловском районе. Об этом информационному агентству «ТК Город» рассказали в прокуратуре региона, где уже утвердили обвинительное заключение.

Источник: ТК Город

Как полагает следствие, в марте прошлого года один из обвиняемых сообщил пятерым своим подельникам, что его знакомый занимается снабжением рабочих в Жигаловском районе и перевозит на своей машине большую сумму денег. Решено было его ограбить.

На трассе «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» группа вооружённых мужчин заблокировала на автомобилях машину потерпевшего. Грабители избили водителя и двоих его пассажиров. Но больших денег, как обещал их приятель, они не нашли.

Они завладели транспортным средством, сотовыми телефонами потерпевших и партией продуктов питания. После этого скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению. В результате потерпевшим причинён ущерб на общую сумму более 1,4 млн рублей, — рассказали в прокуратуре региона.

Автомобиль, на котором ехали потерпевшие, злоумышленники вскоре сожгли. Однако в машине уцелел видеорегистратор, на котором сохранился фрагмент видеозаписи случившегося. Вскоре всех грабителей задержали. Одного из них уже осудили на 5 лет и 5 месяцев в колонии строгого режима — он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Ещё двоих мужчин будут судить, в отношении остальных нападавших расследование продолжается.