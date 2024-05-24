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В Ростове задержан мужчина, совершивший поджог релейного шкафа

В Ростове задержан мужчина, причастный к поджогу релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Источник: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

В полицию поступило сообщение о том, что на перегоне «Ростов-Западный — Темерник» обнаружено возгорание релейного шкафа, предназначенного для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров.

— Установлено, что был совершен поджог релейного шкафа, найдены фрагменты бумаги со следами горения, бутылка с веществом, следы жидкости. В ходе розыска 20-летний житель города Гуково, совершивший поджог, был задержан, — говорится в сообщении.

В отношении дончанина возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.