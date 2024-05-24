«Грузин» и другие: в Екатеринбурге судят криминального авторитета

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, на скамье подсудимых оказались Давид Жоржоладзе по кличке «Грузин», а также Аббас Гулиев и Максим Шатин. По версии следствия, в мае 2021 года «Грузин» был поставлен смотрящим за Слободо-Туринским районом Среднего Урала, заняв высшее положение в преступной иерархии и став криминальным авторитетом.