«Грузин» и другие: в Екатеринбурге судят криминального авторитета

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, на скамье подсудимых оказались Давид Жоржоладзе по кличке «Грузин», а также Аббас Гулиев и Максим Шатин. По версии следствия, в мае 2021 года «Грузин» был поставлен смотрящим за Слободо-Туринским районом Среднего Урала, заняв высшее положение в преступной иерархии и став криминальным авторитетом.
Кроме этого, Жоржоладзе с Гулиевым и Шатиным обвиняются в серии вымогательств у местных жителей.
«С точки зрения подсудимых, поводы были самыми разными: незаконная деятельность потерпевших или отказ выплачивать вознаграждение за помощь в возвращении похищенного имущества. Преступления совершались на территории Слободо-Туринского района в течение 2021−2022 годов», — рассказали в облсуде.
Там добавили, что Давид Жоржоладзе свою вину не признал. Аббас Гулиев признал обвинение только по статье о незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. А Максим Шатин признал вину частично — без участия в преступной группе под руководством Жоржоладзе.
Судебное следствие по делу продолжается.