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В самолет, летевший в Новосибирск, попала молния

В корпус самолета, который летел в Новосибирск, попала молния.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает телеграм-канал «AVIAINCIDENT», вечером 23 мая разряд молнии попал в самолет, который направлялся в Новосибирск.

Самолет летел из Анталии в Новосибирск. Молния попала в корпус, при этом работа оборудования была в норме.

«Экипаж доложил, что молния попала по корпусу. Работа оборудования в номер. В 23.14 по московскому времени самолет благополучно сел в аэропорту “Толмачево” Новосибирска», — гласит текст сообщения.

Напомним, что в Новосибирске 17-летний подросток врезался на мопеде в автобус.