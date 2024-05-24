Мужчину под наркотиками вытащили из реки в Петербурге

Странная история произошла в Петроградском районе Петербурга 23 мая. Там в реке Карповке заметили мужчину. Сначала все решили, что он погиб, но, когда вытащили на берег, тот начал подавать признаки жизни. Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала кому, но когда пострадавшего доставили в медучреждение, то выяснилось, что он под наркотиками. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».