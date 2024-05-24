Мужчину под наркотиками вытащили из реки в Петербурге

Странная история произошла в Петроградском районе Петербурга 23 мая. Там в реке Карповке заметили мужчину. Сначала все решили, что он погиб, но, когда вытащили на берег, тот начал подавать признаки жизни. Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала кому, но когда пострадавшего доставили в медучреждение, то выяснилось, что он под наркотиками. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Далеко пациента везти не пришлось. Его достали из реки напротив Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова, туда же и госпитализировали. В стационаре врачи определили, что пациент отравился неизвестным веществом, предположительно, наркотиком, — добавил источник.
Личность мужчины установили. Это 21-летний приезжий с Северного Кавказа. Как он оказался в воде, пока не ясно. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить полиции.