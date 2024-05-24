Мигранты похитили нефть на сумму более 92 млн рублей в Новосибирской области

«Суд приговорил Диланова и Агакишиева (каждого) к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск АО “Транснефть-Западная Сибирь” удовлетворен в полном объеме. Суд постановил взыскать с Диланова и Агакишиева солидарно в пользу АО “Транснефть-Западная Сибирь” в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 92 235 508 ₽ 03 коп», — говорится в сообщении.