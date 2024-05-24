На севере Крыма горела квартира: из дома эвакуировали 15 человек

В четверг, 23 мая, в Джанкойском районе Крыма горел четырехэтажный многоквартирный дом, оттуда эвакуировали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Инцидент произошел в 19.08. В селе Восход загорелась квартира, расположенная на третьем этаже. При этом возникла угроза распространения огня на соседние квартиры. Из здания эвакуировали 15 человек. Огонь удалось потушить в течение 13 минут. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
«Причины устанавливаются экспертами», — говорится в сообщении.