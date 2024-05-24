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На севере Крыма горела квартира: из дома эвакуировали 15 человек

Из горящего дома в Джанкойском районе Крыма эвакуировали 15 человек.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 23 мая, в Джанкойском районе Крыма горел четырехэтажный многоквартирный дом, оттуда эвакуировали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Инцидент произошел в 19.08. В селе Восход загорелась квартира, расположенная на третьем этаже. При этом возникла угроза распространения огня на соседние квартиры. Из здания эвакуировали 15 человек. Огонь удалось потушить в течение 13 минут. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

«Причины устанавливаются экспертами», — говорится в сообщении.

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