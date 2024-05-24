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В Новосибирске самолет компании S7 не смог приземлиться из-за собаки на взлетной полосе

Инцидент произошел 23 мая в аэропорту Толмачево.

По информации Telegram-канала Aviaincident, самолет Embraer 170 авиакомпании S7, который выполнял рейс из Иркутска, не смог приземлиться с первой попытки из-за собаки.

Отмечается, что пилоты воздушного судна были вынуждены уйти на второй круг.

«Это произошло из-за рекомендации диспетчера аэропорта, который заметил собаку на взлетно-посадочной полосе», — сказано в посте Telegram-канала.

В результате со второго захода самолет благополучно приземлился.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в летевший из Антальи в Новосибирск самолет попала молния.