По пути в Худжанд самолет сел в Самаре из-за больного пассажира

В четверг, 23 мая 2024 года, поздней ночью в Самаре пришлось вынужденно приземлиться самолету, который летел из Санкт-Петербурга в Худжанд. Все дело в том, что на борту стало плохо одному из пассажиров. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
— Непредвиденная ситуация произошла в 02:16 по самарскому времени. Во время полета экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту, — говорится в сообщении.
При этом сигналы срочности и бедствия не объявлялись. Было принято решение следовать на незапланированный аэродром Самары. По прибытии потребовался врач.
В результате самолет благополучно сел. Пассажиру стало плохо на борту самолета A21N рейса SVR2641 Санкт-Петербург — Худжанд, эксплуатантом является ОАО «Уральские Авиалинии».