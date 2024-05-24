По пути в Худжанд самолет сел в Самаре из-за больного пассажира

В четверг, 23 мая 2024 года, поздней ночью в Самаре пришлось вынужденно приземлиться самолету, который летел из Санкт-Петербурга в Худжанд. Все дело в том, что на борту стало плохо одному из пассажиров. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.