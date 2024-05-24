Главаря свердловской банды, нападавшей на фуры, не выпустили из колонии

Ходатайство рассматривалось в Чкаловском районном суде с участием заместителя Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, который выступил против замены наказания. По его словам, осужденный, отбывая наказание, вел себя нестабильно — он был замечен в злостных нарушениях и не предпринимал действий для заглаживания вреда перед потерпевшими. Суд поддержал позицию представителя прокуратуры.