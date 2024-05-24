Главаря свердловской банды, нападавшей на фуры, не выпустили из колонии

В Екатеринбурге суд рассмотрел ходатайство организатора банды Дмитрия Кайля о замене наказания с лишения свободы на принудительные работы. В 2010 году он был признан виновным в организации банды, которая нападала на фуры и убила предпринимателя.
Установлено, что участники банды Кайля убили бизнесмена в Артемовском в 2001—2002 годах. Также они нападали на водителей большегрузов в Красноуфимском районе и Верхней Пышме.
В 2010 году Дмитрия признали виновным в совершении нескольких преступлений: организация банды (часть первая статьи 209 УК РФ), убийство из корыстных побуждений (пункт «з» части второй статьи 105 УК РФ), разбой организованной группой (пункты «а» и «в» части третьей статьи 162 УК РФ в редакции 1996 года) и незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение оружия в составе организованной группы (часть третья статьи 222 УК РФ в редакции 1996 года.
Главаря банды приговорили к 21 году исправительной колонии строгого режима, но в августе 2012 года Курганский областной суд вновь осудил его за аналогичные преступления — окончательно Дмитрию Кайлю назначили 22 года ИК строгого режима.
— На момент рассмотрения судом ходатайства осужденного неотбытая часть назначенного судом наказания составила шести лет, семи месяцев и двадцати шести дней, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ходатайство рассматривалось в Чкаловском районном суде с участием заместителя Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, который выступил против замены наказания. По его словам, осужденный, отбывая наказание, вел себя нестабильно — он был замечен в злостных нарушениях и не предпринимал действий для заглаживания вреда перед потерпевшими. Суд поддержал позицию представителя прокуратуры.
— Дмитрий Кайль продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении, — заключили в пресс-службе областной прокуратуры.