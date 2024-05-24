«Отказали тормоза»: Грузовик с каменными блоками влетел в легковушку в Петербурге

Очевидцы этого происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте» кадры случившегося. На них видно, что из-за столкновения у грузовика открылись борта, поэтому блоки высыпались на магистраль. По данным страж правопорядка, их уже убирают. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины этой аварии.