«Отказали тормоза»: Грузовик с каменными блоками влетел в легковушку в Петербурге

Сегодня, 24 мая, утром на пересечении Пискаревскогго проспекта и Брюсовской улицы произошла дорожная авария. Грузовик, груженный каменными блоками, влетел в легковушку, из-за чего пострадала женщина. О подробностях сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Установлено, что у грузового автомобиля во время движения отказали тормоза. В результате его водитель не справился с управлением и столкнулся с другой машиной под управлением 37-летней женщины. Она получила травмы средней степени тяжести, — уточнило ведомство.
Пострадавшую отправили в больницу. Полиция начала проверку.
Очевидцы этого происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте» кадры случившегося. На них видно, что из-за столкновения у грузовика открылись борта, поэтому блоки высыпались на магистраль. По данным страж правопорядка, их уже убирают. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины этой аварии.