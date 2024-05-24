В Симферополе нашли сумку с оружием: 9 «стволов» и 350 патронов

В результате оперативных мероприятий полицейские установили причастность к преступной деятельности одного из работников предприятия — 52-летнего местного жителя. Подозреваемый пояснил, что изъятое оружие и патроны приобрел с целью самообороны в период с 2010 по 2014 года.