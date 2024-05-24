В Симферополе нашли сумку с оружием: 9 «стволов» и 350 патронов

Уточняется, что о находке в отдел полиции № 1 «Железнодорожный» заявил руководитель службы безопасности предприятия.
«В ходе осмотра в подсобном помещении компании полицейские обнаружили и изъяли 9 единиц оружия и более 350 боеприпасов к ним различного калибра», — сообщили в ведомстве.
Проведенная экспертиза показала, что три изъятые единицы оружия и патроны являются пригодными для производства выстрелов, остальные шесть — являются составной частью.
В результате оперативных мероприятий полицейские установили причастность к преступной деятельности одного из работников предприятия — 52-летнего местного жителя. Подозреваемый пояснил, что изъятое оружие и патроны приобрел с целью самообороны в период с 2010 по 2014 года.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Керчи, которых хранил дома раритетное оружие и боеприпасы.