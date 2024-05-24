Пришлось связать веревкой: Петербуржец разочаровался в покупке и разгромил автосалон

Весной 2022 года мужчина купил в дилерском центре в Петербурге новую машину. Новоиспеченный автовладелец был так рад своей покупке, что решил ее тут же отпраздновать, полив авто шампанским. Клиент попросил менеджера посигналить ему из купленной «ласточки», но что-то пошло не так — звуковой сигнал не сработал. Это серьезно вывело из себя покупателя. О подробностях сообщила пресс-служба Прокуратуры по Петербургу.