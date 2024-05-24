Пришлось связать веревкой: Петербуржец разочаровался в покупке и разгромил автосалон

Весной 2022 года мужчина купил в дилерском центре в Петербурге новую машину. Новоиспеченный автовладелец был так рад своей покупке, что решил ее тут же отпраздновать, полив авто шампанским. Клиент попросил менеджера посигналить ему из купленной «ласточки», но что-то пошло не так — звуковой сигнал не сработал. Это серьезно вывело из себя покупателя. О подробностях сообщила пресс-служба Прокуратуры по Петербургу.
— Сильно разозлившись, выражаясь грубой нецензурной бранью, мужчина начал ногами сносить в автосалоне компьютерную технику со столов продавцов-консультантов. После чего автовладелец достал из куртки газовый пистолет, направил его в сторону лица одного из работников. Последний получил химический ожог лица, — уточнило ведомство.
Работникам дилерского центра удалось усмирить дебошира, связав его веревками. Так его удерживали до приезда полицейских.
Против автовладельца возбудили два уголовных дела — по второй части статьи 213 УК РФ (хулиганство) и по второй части статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Сегодня, 23 мая, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, петербуржец обязан заплатить потерпевшему 80 тысяч рублей компенсации морального вреда.