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У летевшего в Пермь Airbus сработала система предупреждения о столкновении

23 мая 17 часов 58 минут экипаж самолета Airbus 321 доложил о срабатывании TCAS (Traffic Collision Avoidance System, система предупреждения столкновения самолетов в воздухе) в режиме Resolution Advisory (режим уклонения).

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, это произошло в районе аэропорта Домодедово, A 321 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из столичного Шереметьево в аэропорт Большое Савино (Пермь). При этом «конфликтующие» воздушные суда в радиусе 15 км отсутствовали.

Опрошенные «Ъ-Прикамье» пилоты гражданской авиации отмечают, что уже примерно два года в районе Москвы и Санкт-Петербурга бывают случаи ложного срабатывания систем предупреждения о столкновении в воздухе и близости земли. Они не исключают, что обе системы могут подвергаться помехам.