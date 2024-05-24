У летевшего в Пермь Airbus сработала система предупреждения о столкновении

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, это произошло в районе аэропорта Домодедово, A 321 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из столичного Шереметьево в аэропорт Большое Савино (Пермь). При этом «конфликтующие» воздушные суда в радиусе 15 км отсутствовали.
Опрошенные «Ъ-Прикамье» пилоты гражданской авиации отмечают, что уже примерно два года в районе Москвы и Санкт-Петербурга бывают случаи ложного срабатывания систем предупреждения о столкновении в воздухе и близости земли. Они не исключают, что обе системы могут подвергаться помехам.