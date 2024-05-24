Полиция Свердловской области предупредила о новых видах мошенничества

«Горе-кавалер сделал все, что требовалось, не зная, что это было только начало масштабного обмана. Чем только не озадачили его аферисты — и двухуровневой страховкой в размере 70 тысяч, и общением с охранником выбранной им девицы неким Магомедом, которому заплатил еще 50 тысяч, взятых в кредит. Потом снова позвонил Магомед, сообщив, что любвеобильный юноша его не понял, и нужно было перечислить 150 тысяч, что он и сделал. Вымогательство продолжалось до тех пор, пока студент наконец не осознал, что угодил в сети мошенников, оставшись, таким образом, и без денег, и без секса. После чего последовало заявление в полицию», — отметил полковник Горелых.