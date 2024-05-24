Полиция Свердловской области предупредила о новых видах мошенничества

По его словам, речь идет об аферистах, которые представляются специалистами пенсионного фонда, брокерами на инвестиционных площадках и девушками по вызову. Мошенники постоянно придумывают различные варианты, как обмануть граждан.
Один из вариантов хищения личных сбережений был зафиксирован в Камышлове. На мобильный телефон местной жительницы 1982 года рождения позвонила женщина, представившись работницей пенсионного фонда, и попросила сведения о трудовом стаже. После она направила СМС с секретным кодом к приложению «Госуслуги», которые в дальнейшем оказались взломаны, так как потерпевшая сообщила четыре цифры пароля. Дело закончилось тем, что на нее был оформлен кредит на крупную сумму.
В Березовском самозанятая женщина 1970 года рождения решила попробовать себя в сфере криптовалютного рынка и перевела лжеброкеру порядка 400 тысяч рублей с целью получения больших процентов прибыли.
Воспользовавшись своим телефоном, студент нижнетагильского гуманитарного ВУЗа решил позвонить девушке по вызову. Просмотрев анкеты, он позвонил по указанному в соответствующем объявлении номеру. Ответила Мария, которая сообщила адрес в центре города, куда нужно подъехать. Оказавшись на месте, молодой человек снова связался с девушкой, но та, в свою очередь, озвучила сумму в размере 2 тысяч рублей за свои услуги. Деньги необходимо было перевести на карту, туда же требовалось внести залог 15,2 тысяч рублей за страховку ее жизни.
«Горе-кавалер сделал все, что требовалось, не зная, что это было только начало масштабного обмана. Чем только не озадачили его аферисты — и двухуровневой страховкой в размере 70 тысяч, и общением с охранником выбранной им девицы неким Магомедом, которому заплатил еще 50 тысяч, взятых в кредит. Потом снова позвонил Магомед, сообщив, что любвеобильный юноша его не понял, и нужно было перечислить 150 тысяч, что он и сделал. Вымогательство продолжалось до тех пор, пока студент наконец не осознал, что угодил в сети мошенников, оставшись, таким образом, и без денег, и без секса. После чего последовало заявление в полицию», — отметил полковник Горелых.