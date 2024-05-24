Бывший военный ВСУ перешел на сторону России на угнанном украинском танке

ДОНЕЦК, 24 мая. /ТАСС/. Бывший военнослужащий украинской армии под Донецком сдался российским войскам. На указанное место он прибыл на угнанном у Вооруженных сил Украины (ВСУ) танке.
Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики.
«Лихачев Максим Анатольевич, бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ. Перешел на нашу сторону на донецком направлении на угнанном украинском танке Т-64», — сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР.
Там уточнили, что в феврале 2024 года Лихачев перешел в 119-ю бригаду территориальной обороны, а спустя месяц — в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ.