В МЧС Прикамья назвали причину пожара, в котором погибли мать и двое детей

Речь идёт о трагедии, которая произошла в Ныробе утром 19 мая. Сайт perm.aif.ru рассказывал о пожаре, случившемся в многоквартирном доме. Огнеборцы установили, что возгорание произошло на первом этаже трёхэтажного здания. Ведомство сообщило, что в пожаре были погибшие. Ими оказались двое детей двух и трёх лет. Их мать пыталась спасти детей, но также погибла.