В МЧС Прикамья назвали причину пожара, в котором погибли мать и двое детей

Причина пожара, в котором погибли мать и двое детей, была озвучена ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Речь идёт о трагедии, которая произошла в Ныробе утром 19 мая. Сайт perm.aif.ru рассказывал о пожаре, случившемся в многоквартирном доме. Огнеборцы установили, что возгорание произошло на первом этаже трёхэтажного здания. Ведомство сообщило, что в пожаре были погибшие. Ими оказались двое детей двух и трёх лет. Их мать пыталась спасти детей, но также погибла.
СУ СКР Пермского края возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Как сообщило ГУ МЧС России по Пермскому краю 24 мая, причиной пожара стала зажигалка, которая оказалась у маленьких детей.
«Дети подожгли одеяло зажигалкой, родители были за дверью. Испуганные малыши погибли молча, мать пыталась их спасти, но тоже отравилась дымом», — сообщили в краевом ведомстве.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о том, что прокуратура начала проверку после гибели матери и детей при пожаре. Надзорный орган поставил на контроль расследование уголовного дела.