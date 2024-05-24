Суд отпустил из СИЗО начальника МЧС по Краснодарскому краю

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сказано в материалах дела.
«Меру пресечения в отношении обвиняемого Волынкина Олега Жановича в виде заключения под стражу изменить на домашний арест, срок которого установить на 02 месяца 00 суток, то есть до 21 июля», — сказано в постановлении суда.
Басманный суд Москвы 28 сентября арестовал Волынкина на два месяца. Тогда же защита говорила о проблемах со здоровьем, упоминались гипертония, сахарный диабет и онкология, связанная с почками. Из-за последнего Волынкин перенес операцию, принимал множество лекарств, заявлял адвокат. Следствие же утверждало, что состояние здоровья позволяет находиться Волынкину в СИЗО.
Волынкину предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой — до 10 лет лишения свободы.
Из оглашенных материалов в суде следует, что дело Волынкина связано с уже осужденным учредителем «ИП Кольцов Андрей Владимирович».