Суд отпустил из СИЗО начальника МЧС по Краснодарскому краю

Басманный суд Москвы 28 сентября арестовал Волынкина на два месяца. Тогда же защита говорила о проблемах со здоровьем, упоминались гипертония, сахарный диабет и онкология, связанная с почками. Из-за последнего Волынкин перенес операцию, принимал множество лекарств, заявлял адвокат. Следствие же утверждало, что состояние здоровья позволяет находиться Волынкину в СИЗО.