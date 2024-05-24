В Пермском крае водителя грузовика отправят под суд после смертельного ДТП

В июле 2023 года на трассе Большая Соснова — Частые в Пермском крае произошло крупное ДТП: большегруз DAF с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями Lada и Chery, и мотоциклом YAMAHA. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла. Погибшим было от 21 года до 30 лет, все они проживали в Удмуртской Республике. Кроме того, в больницу с тяжелыми травмами попала пассажирка мотоцикла.