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В городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра — дополнено

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости Крым. В разных регионах Крыма происходят аварийные отключения света, «Крымэнерго» готовит сети к непогоде, сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 88% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

«В связи с объявлением штормового предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях и с целью оперативного реагирования на аварии в электросетях, по предприятию введен режим повышенной готовности, организованы дополнительные аварийные бригады, приведены в готовность резервные источники снабжения электроэнергией», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, к этому времени аварийные отключения света уже действуют в селе Жаворонки Сакского района, поселке Ленино Ленинского района, ялтинском селе Оползневое, а также в Октябрьском и Цветковом Красногвардейского района.

Также без света сейчас остаются ряд сел Бахчисарайского района — Севастьяновка, Нововасильевка, Самохвалово, Казанки, Заветное, Глубокий Яр, Трудолюбовка, Прохладное, Скалистое, Новопавловка и Почтовое.

В Джанкойском районе без света Стальное, Перепелкино, Многоводное, Родное, Прозрачное и Новоконстантиновка, в Симферопольском районе — Пионерское, Доброе, Андрусово, в Алуште — Рыбачье и Малореченское.

Несколько районов Севастополя в пятницу также остаются без света. Подача электроэнергии прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ и продлится до вечера.