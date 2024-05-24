В городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра — дополнено

«В связи с объявлением штормового предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях и с целью оперативного реагирования на аварии в электросетях, по предприятию введен режим повышенной готовности, организованы дополнительные аварийные бригады, приведены в готовность резервные источники снабжения электроэнергией», — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, к этому времени аварийные отключения света уже действуют в селе Жаворонки Сакского района, поселке Ленино Ленинского района, ялтинском селе Оползневое, а также в Октябрьском и Цветковом Красногвардейского района.
Также без света сейчас остаются ряд сел Бахчисарайского района — Севастьяновка, Нововасильевка, Самохвалово, Казанки, Заветное, Глубокий Яр, Трудолюбовка, Прохладное, Скалистое, Новопавловка и Почтовое.
В Джанкойском районе без света Стальное, Перепелкино, Многоводное, Родное, Прозрачное и Новоконстантиновка, в Симферопольском районе — Пионерское, Доброе, Андрусово, в Алуште — Рыбачье и Малореченское.
Несколько районов Севастополя в пятницу также остаются без света. Подача электроэнергии прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ и продлится до вечера.