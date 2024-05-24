В Челябинске начались поиски пропавшей 17-летней девушки

Поиски 17-летней девушки начались в Челябинске. Пропавшую зовут Хадичахон Курбанова. В последний раз ее видели 22 мая возле дома № 50 по улице Сони Кривой.
— Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие, — говорится в ориентировке поискового отряда «Легион-СПАС».
В день исчезновения девушка была одета в короткую черную куртку и кепку такого же цвета, темно-серые джинсы, черно-белые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию либо по номеру поискового отряда «Легион-СПАС»: 8−351−277−79−11.