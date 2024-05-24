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65-летнего мужчину сбили насмерть около «Волгоград Арены»

Правоохранители ищут свидетелей смертельного ДТП, которое случилось вечером, 23 мая, в Центральном районе Волгограда.

Источник: СУ СКР ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Правоохранители проводят проверку в связи с дорожным инцидентом, в результате которого погиб 65-летний мужчина.

По предварительным данным, 23 мая примерно в 20.30 около дома № 76 на проспекте Ленина в Центральном районе Волгограда был совершен наезд на мужчину, который перебегал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии мужчина скончался на месте, сообщили в СУ СКР по региону.

Следователи СКР просят водителей, которые стали свидетелями этого ДТП, в том числе, в чьих машинах установлены видеорегистраторы, сообщить эту информацию по номерам: 8−937−567−84−29, 8−906−167−12−88.