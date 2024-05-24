65-летнего мужчину сбили насмерть около «Волгоград Арены»

Правоохранители проводят проверку в связи с дорожным инцидентом, в результате которого погиб 65-летний мужчина.
По предварительным данным, 23 мая примерно в 20.30 около дома № 76 на проспекте Ленина в Центральном районе Волгограда был совершен наезд на мужчину, который перебегал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате аварии мужчина скончался на месте, сообщили в СУ СКР по региону.
Следователи СКР просят водителей, которые стали свидетелями этого ДТП, в том числе, в чьих машинах установлены видеорегистраторы, сообщить эту информацию по номерам: 8−937−567−84−29, 8−906−167−12−88.