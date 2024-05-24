В Новосибирске судят мошенников, которые украли четыре миллиона рублей

По данным следствия, преступная группировка действовала с 12 мая по 8 ноября 2022 года. На территории нескольких районов Новосибирска организовывались колл-центры, откуда производился обзвон граждан РФ. Они получали информацию о своих жертвах из электронной базы, содержащей данные тех, кто ранее подавал заявки на кредит.