В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН нашли беглеца в мусорном баке

Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области задержали беглеца из пенитенциарного учреждения. Молодой человек скрывался в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на ведомство.
— Сергей П. скрывался на территории Екатеринбурга, сотрудниками отдела розыска был установлен адрес, где скрывается разыскиваемый. Однако П. открыть дверь отказался — пришлось прибегнуть к помощи сотрудников МЧС и полиции для проникновения в квартиру, где он скрывался, — отметили в ГУФСИН.
Силовикам все же удалось попасть в квартиру. Но разыскиваемый так легко сдаваться не хотел. Он попытался спрятаться в мусорном баке, но его все же нашли. Молодого человека доставили в отдел полиции.
Ранее парень был осужден в Ивделе за грабеж и кражу. Трехлетний срок лишения свободы ему сменили на принудительные работы на 22 месяца. Однако трудиться он не захотел и решил скрыться от наказания.