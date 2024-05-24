Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН нашли беглеца в мусорном баке

В мусорном баке в Екатеринбурге нашли беглеца, прятавшегося от полиции.

Источник: ГУФСИН по Свердловской области

Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области задержали беглеца из пенитенциарного учреждения. Молодой человек скрывался в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на ведомство.

— Сергей П. скрывался на территории Екатеринбурга, сотрудниками отдела розыска был установлен адрес, где скрывается разыскиваемый. Однако П. открыть дверь отказался — пришлось прибегнуть к помощи сотрудников МЧС и полиции для проникновения в квартиру, где он скрывался, — отметили в ГУФСИН.

Силовикам все же удалось попасть в квартиру. Но разыскиваемый так легко сдаваться не хотел. Он попытался спрятаться в мусорном баке, но его все же нашли. Молодого человека доставили в отдел полиции.

Ранее парень был осужден в Ивделе за грабеж и кражу. Трехлетний срок лишения свободы ему сменили на принудительные работы на 22 месяца. Однако трудиться он не захотел и решил скрыться от наказания.