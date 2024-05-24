Два человека пострадали в ДТП на Копейском шоссе в Челябинске

Два человека пострадали в результате столкновения авто на Копейском шоссе в Челябинске, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу. ДТП случилось 24 мая в 14 часов. По данным ведомства, под мостом столкнулись Renault Sandero и Nissan Fuga. Первым автомобилем управлял 40-летний мужчина, за рулём второго был 27-летний челябинец. В аварии пострадали водитель и пассажир Renault — им потребовалась помощь медиков. По факту происшествия дорожная полиция проводит проверку.