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Два человека пострадали в ДТП на Копейском шоссе в Челябинске

Легковушки не смогли разъехаться под мостом.

Источник: Пресс-служба ГИБДД Челябинска

Два человека пострадали в результате столкновения авто на Копейском шоссе в Челябинске, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу. ДТП случилось 24 мая в 14 часов. По данным ведомства, под мостом столкнулись Renault Sandero и Nissan Fuga. Первым автомобилем управлял 40-летний мужчина, за рулём второго был 27-летний челябинец. В аварии пострадали водитель и пассажир Renault — им потребовалась помощь медиков. По факту происшествия дорожная полиция проводит проверку.