В три школы Пермского края поступили сообщения о минировании

Сообщения о минировании поступили в три школы в Пермском крае, сообщает «КП-Пермь».
По данным издания, анонимные сообщения о якобы заложенных устройствах на территории школ появились накануне и в день проведения последних звонков 24 мая.
Как рассказал «КП-Пермь» первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, информация о ложном минировании поступила в отношении школы № 21 Кунгура, пермской школы № 8 и уинской школы. Во всех случаях на место выезжали оперативные сотрудники, которые проверили здания учреждений. Как сообщает замминистра, в зданиях школ ничего подозрительного обнаружено не было. По словам Альберта Марданова, после сообщения в Кунгуре было принято решение отменить проведение последнего звонка.
В Министерстве образования Пермского края изданию опровергли данную информацию. По данным краевого Минобра, во всех учреждения Прикамья последние звонки прошли в штатном режиме.
Как отмечает Минтербез Пермского края, по всем сообщениям на данный момент проводится проверка. Лица, причастные к сообщениям будут привлечены к ответственности.