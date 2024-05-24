В три школы Пермского края поступили сообщения о минировании

Как рассказал «КП-Пермь» первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, информация о ложном минировании поступила в отношении школы № 21 Кунгура, пермской школы № 8 и уинской школы. Во всех случаях на место выезжали оперативные сотрудники, которые проверили здания учреждений. Как сообщает замминистра, в зданиях школ ничего подозрительного обнаружено не было. По словам Альберта Марданова, после сообщения в Кунгуре было принято решение отменить проведение последнего звонка.