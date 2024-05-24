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В три школы Пермского края поступили сообщения о минировании

Инциденты произошли в Перми, Кунгуре и Уинском.

Сообщения о минировании поступили в три школы в Пермском крае, сообщает «КП-Пермь».

По данным издания, анонимные сообщения о якобы заложенных устройствах на территории школ появились накануне и в день проведения последних звонков 24 мая.

Как рассказал «КП-Пермь» первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, информация о ложном минировании поступила в отношении школы № 21 Кунгура, пермской школы № 8 и уинской школы. Во всех случаях на место выезжали оперативные сотрудники, которые проверили здания учреждений. Как сообщает замминистра, в зданиях школ ничего подозрительного обнаружено не было. По словам Альберта Марданова, после сообщения в Кунгуре было принято решение отменить проведение последнего звонка.

В Министерстве образования Пермского края изданию опровергли данную информацию. По данным краевого Минобра, во всех учреждения Прикамья последние звонки прошли в штатном режиме.

Как отмечает Минтербез Пермского края, по всем сообщениям на данный момент проводится проверка. Лица, причастные к сообщениям будут привлечены к ответственности.