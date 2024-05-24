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Пятеро участников массовой драки в Крыму арестованы

Суд назначил жителям Симферополя, участвовавшим в массовой драке, до 13 суток административного ареста.

В Симферополе пятеро участников массовой драки подверглись административному аресту. Об этом сообщили в пресс-службе центрального районного суда Симферополя.

Суд Симферополя принял решение об административном аресте пятерых участников массовых беспорядков, которые произошли 22 мая. Зачинщику назначено 13 суток административного ареста, а еще четверым участникам — от 8 до 12 суток. На длительность ареста повлияла степень вины и наличие смягчающих обстоятельств.

В Симферополе, у здания школы № 21, 30 граждан нарушили общественный порядок, отметили в ведомстве. Кроме того, молодые люди создали помеху движению транспорта. На данный момент в суде идет рассмотрение документов касательно участия в беспорядках еще пятерых граждан, подчеркнули там.

Участникам массового конфликта в Симферополе были вручены повестки, сообщил телеграм-канал «Крымский СМЕРШ».