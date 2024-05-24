Пятеро участников массовой драки в Крыму арестованы

В Симферополе, у здания школы № 21, 30 граждан нарушили общественный порядок, отметили в ведомстве. Кроме того, молодые люди создали помеху движению транспорта. На данный момент в суде идет рассмотрение документов касательно участия в беспорядках еще пятерых граждан, подчеркнули там.