В «Горэлектротрансе» рассказали, что было не так с тормозами в трамвае «Довлатов»

В петербургском «Горэлектротрансе» прокомментировали информацию о том, что у ретротрамвая «Довлатов», который въехал в толпу на Наличной улице, была неисправна тормозная система. Полноценная экспертиза еще идет.



Как рассказали «Фонтанке» 24 мая в правовом управлении ГЭТ, после ДТП 12 апреля была проведена точечная ночная обкатка вагона. «Выявлено, что на позиции “Т7” контроллера управления водителя отсутствует электромагнитное торможение (торможение рельсовым тормозом), на остальных позициях торможение присутствует; иные системы управления трамвайным вагоном, включая тормозную, исправны», — рассказали там. Ранее адвокат водителя трамвая Иван Лялицкий сообщил Mash, что осмотр ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти установил неисправность тормозной системы.



«Фонтанка» уже рассказывала, что осмотр вагона показал несрабатывание башмака рельсового тормоза в экстренном положении контроллера. В то же время в вагоне есть несколько тормозных возможностей: отпустить педаль безопасности, нажать кнопки на левом и правом пульте управления или включить рельсовый тормоз кнопкой на подлокотнике. По словам Ивана Лялицкого, доступ к кнопке водителю был перекрыт сопровождавшим его в кабине водителем-инструктором.