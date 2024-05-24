В Таре на севере Омской области ввели режим повышенной готовности

Глава Тарского муниципального района Евгений Лысаков сообщил, что за сутки уровень воды в реке Иртыш в районе Тары вырос на 5 см. Из-за угрозы подтопления жилых домов был введён режим повышенной готовности в Таре и деревнях Сеитово и Сибиляково Самсоновского сельского поселения.