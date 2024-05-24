В Таре на севере Омской области ввели режим повышенной готовности

Глава Тарского муниципального района Евгений Лысаков сообщил, что за сутки уровень воды в реке Иртыш в районе Тары вырос на 5 см. Из-за угрозы подтопления жилых домов был введён режим повышенной готовности в Таре и деревнях Сеитово и Сибиляково Самсоновского сельского поселения.
«В настоящее время на территории района подтоплено 4 дома и 17 приусадебных участков», — отметил Евгений Лысаков в своём телеграм-канале.
Местным жителям напоминают, что в случае подтопления дома или приусадебного участка, нужно обращаться единую дежурную диспетчерскую службу Тарского района по телефону: 8 (38171)2−00−05.
Отметим, что сегодня, 24 мая, в Тару выехал губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он намерен пообщаться с омичами, которые были эвакуированы в тарский пункт временного размещения из Усть-Ишимского района.