В Новосибирске оставили под стражей замглавы Краснообска, обвиняемого во взятке

Новосибирский областной суд оставил под стражей заместителя главы рабочего поселка Краснообск Евгения Коржова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.
— Незаконную деятельность чиновника пресекли сотрудниками УФСБ по Новосибирской области. Коржова задержали с поличным при получении 180 000 рублей от предпринимателя, — уточнили в публикации.
3 мая 2024 года Центральный районный суд Новосибирска постановил заключить Коржова под стражу до 2 июля 2024 года.
Далее сторона защиты, не согласившись с данным решением, подала апелляционную жалобу. Суд попросили заменить содержание под стражей на домашний арест.
Однако, 24 мая 2024 года Новосибирский областной суд, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, оставил постановление суда первой инстанции без изменений.
Как сообщала КП-Новосибирск, деньги Коржову передал индивидуальный предприниматель за покровительство при получении заказов по благоустройству поселка.