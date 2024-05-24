Экс-командующего 58-й армией Попова перевели под домашний арест

Ивана Попова арестовали 17 мая по подозрению в особо крупном мошенничестве. Вину генерал не признает. 23 мая следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об изменении Ивану Попову меры пресечения. В СКР объяснили, что решение принято «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».
По версии следствия, господин Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката. Их закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Изделия были предназначены «для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения». Их стоимость, по оценке СКР, составляет свыше 130 млн руб.
Иван Попов был назначен командующим 58-й армией после начала военной операции на Украине. В июле 2023 года он рассказал, что его отстранили от службы. Решение, как утверждает Иван Попов, было принято после того, как он представил доклад о проблемах российской армии в части боевой работы и обеспечения.
За последний месяц под арест отправили еще несколько сотрудников Минобороны. 24 апреля по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере арестовали замминистра обороны Тимура Иванова. 14 мая под стражу отправили главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, 23 мая — начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина и начальника управления департамента по обеспечению ГОЗ Минобороны Владимира Вертелецкого.