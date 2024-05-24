Экс-командующего 58-й армией Попова перевели под домашний арест

Иван Попов был назначен командующим 58-й армией после начала военной операции на Украине. В июле 2023 года он рассказал, что его отстранили от службы. Решение, как утверждает Иван Попов, было принято после того, как он представил доклад о проблемах российской армии в части боевой работы и обеспечения.