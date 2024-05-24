Жители Краснодара услышали громкий звук в небе

Звук был единичен. Сообщений о каких-либо взрывах, разрушениях, жертвах или происшествиях не поступало. Власти ситуацию пока никак не комментировали. Горожане предполагают, что звук вызван преодолением самолетом звукового барьера.
Обновлено в 15:50.
В пресс-службе администрации краевой столицы через 20 минут после происшествия подтвердили, что причина громкого звука — преодоление самолетом звукового барьера. В ЕДДС Краснодара сообщили, что информации о взрывах и разрушениях не поступало. Горожан призвали доверять только официальным источникам информации.