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Жители Краснодара услышали громкий звук в небе

Днем в пятницу, 24 мая, жители Краснодара услышали громкий звук в небе над городом. Около 15:23 поступили сообщения о хлопке в центральной, северной частей краевой столицы.

Звук был единичен. Сообщений о каких-либо взрывах, разрушениях, жертвах или происшествиях не поступало. Власти ситуацию пока никак не комментировали. Горожане предполагают, что звук вызван преодолением самолетом звукового барьера.

Обновлено в 15:50.

В пресс-службе администрации краевой столицы через 20 минут после происшествия подтвердили, что причина громкого звука — преодоление самолетом звукового барьера. В ЕДДС Краснодара сообщили, что информации о взрывах и разрушениях не поступало. Горожан призвали доверять только официальным источникам информации.