Жители Краснодара услышали громкий звук в небе

В пресс-службе администрации краевой столицы через 20 минут после происшествия подтвердили, что причина громкого звука — преодоление самолетом звукового барьера. В ЕДДС Краснодара сообщили, что информации о взрывах и разрушениях не поступало. Горожан призвали доверять только официальным источникам информации.