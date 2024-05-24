Самолет «Уральских авиалиний» не смог улететь из-за утечки топлива

Инцидент произошел 23 мая, когда лайнер готовился к рейсу SVR2755 в Ташкент. На борт поднялись 211 пассажиров и пилоты уже запустили двигатели, когда супервайзер наземной команды техобслуживания (контролер технической службы) увидел, что из бака в левом крыле льется керосин. Пилоты срочно выключили двигатели, а пассажиров эвакуировали из самолета.
На место ЧП прибыли сотрудники пожарной службы аэропорта и ликвидировали разлив, площадь которого составила 31 кв. м. На это ушло 50 минут. Техники осмотрели крыло и установили, что утечка керосина произошла из-за залипания клапана перелива топлива после технических работ. Неисправность устранили, после этого пассажиров вернули на борт, и вылет состоялся с задержкой в два с половиной часа.