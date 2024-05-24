Самолет «Уральских авиалиний» не смог улететь из-за утечки топлива

На место ЧП прибыли сотрудники пожарной службы аэропорта и ликвидировали разлив, площадь которого составила 31 кв. м. На это ушло 50 минут. Техники осмотрели крыло и установили, что утечка керосина произошла из-за залипания клапана перелива топлива после технических работ. Неисправность устранили, после этого пассажиров вернули на борт, и вылет состоялся с задержкой в два с половиной часа.