Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Воронежа получил три года за угрозу взорвать жилые дома

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Советский районный суд Воронежа отправил на три года в колонию-поселение местного жителя, который, напившись, угрожал взорвать жилые дома, если ему не передадут 10 миллиардов долларов, сообщил суд.

Источник: РИА Новости

«Судом установлено, что 19 ноября 2023 года Зацепин А. В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился по месту своего проживания в Воронеже, где у него внезапно возник умысел, направленный на совершение заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве», — говорится в релизе.

По данным суда, мужчина с домашнего телефона позвонил по номеру 112 и заявил, что «оставил взрывное устройство в жилых домах» по улице писателя Маршака, «требуя передать ему 10 миллиардов долларов». Для проверки сообщения о готовящемся взрыве были вызваны сотрудники органов внутренних дел, которые никакой взрывчатки не нашли.

В отношении мужчины было возбуждено дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Вину Зацепин признал в полном объеме.

«Приговором Советского районного суда Зацепин А. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении», — говорится в сообщении.