Житель Воронежа получил три года за угрозу взорвать жилые дома

«Судом установлено, что 19 ноября 2023 года Зацепин А. В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился по месту своего проживания в Воронеже, где у него внезапно возник умысел, направленный на совершение заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве», — говорится в релизе.