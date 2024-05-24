Житель Воронежа получил три года за угрозу взорвать жилые дома

«Судом установлено, что 19 ноября 2023 года Зацепин А. В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился по месту своего проживания в Воронеже, где у него внезапно возник умысел, направленный на совершение заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве», — говорится в релизе.
По данным суда, мужчина с домашнего телефона позвонил по номеру 112 и заявил, что «оставил взрывное устройство в жилых домах» по улице писателя Маршака, «требуя передать ему 10 миллиардов долларов». Для проверки сообщения о готовящемся взрыве были вызваны сотрудники органов внутренних дел, которые никакой взрывчатки не нашли.
В отношении мужчины было возбуждено дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Вину Зацепин признал в полном объеме.
«Приговором Советского районного суда Зацепин А. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении», — говорится в сообщении.