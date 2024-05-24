Скорая помощь сбила байкера на трассе «Кола»

ДТП с участием кареты скорой помощи произошло днем 24 мая на 436-м километре трассы «Кола». Ее водитель двигался по дороге с проблесковыми маячками в сторону Петербурга. По предварительным данным, он пошел на обгон впереди идущего грузовика, однако не убедился в безопасности маневра и сбил двигающего по встречке мотоциклиста. Байкер не смог уйти от столкновения. В результате аварии он получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Карелия.