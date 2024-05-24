Скорая помощь сбила байкера на трассе «Кола»

ДТП с участием кареты скорой помощи произошло днем 24 мая на 436-м километре трассы «Кола». Ее водитель двигался по дороге с проблесковыми маячками в сторону Петербурга. По предварительным данным, он пошел на обгон впереди идущего грузовика, однако не убедился в безопасности маневра и сбил двигающего по встречке мотоциклиста. Байкер не смог уйти от столкновения. В результате аварии он получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Карелия.
— Авария произошла сегодня около 11 часов на вблизи поселка Шуя Прионежского района. На месте работают сотрудники полиции, — добавили в ведомстве.
К счастью для байкера, его сбила именно скорая помощь, так что первую медицинскую помощь ему смогли оказать на месте. Насколько тяжелые травмы он получил, не уточняется. В обстоятельствах произошедшего теперь предстоит разбираться правоохранителям.